Spacciatore in bicicletta arrestato a Miramare con 10 dosi di cocaina

Arrestato in flagranza ieri pomeriggio dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile M. S, cittadino kosovaro classe 1980, residente a Rimini. I militari lo hanno fermato in zona Miramare, notandolo per il suo fare sospetto e perché a loro già noto per i suoi precedenti di polizia. L’uomo armeggiava nel sotto sella di uno scooter, poi è salito a bordo della propria bicicletta. Perquisito, è stato trovato con 3 dosi di cocaina nel borsello che portava addosso, mentre nel ciclomotore ce n’erano altre 7 nella parte inferiore della carena. La sostanza stupefacente rinvenuta, dal peso complessivo di circa 7 grammi, è stata sottoposta a sequestro in attesa delle analisi di laboratorio del caso.

Condotto in caserma, M. S. è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Rimini in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Rimini in attesa del processo che si terrà nel mese di dicembre.