Sadegholvaad: si potrebbe evitare inversione marcia su via Giovanni XXIII

Tra poco più di una settimana, con la riapertura dei Bastioni settentrionali, i riminesi dovranno abituarsi ad una nuova viabilità in centro storico. Dal 20 ottobre proprio sui Bastioni sarà istituito il senso unico in direzione monte da via dei Cavalieri al Corso d’Augusto. Una rivoluzione che nasce dall’esigenza di arrivare alla completa pedonalizzazione di piazza Malatesta, uno degli assi del museo Fellini. Tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera il nuovo step sarà l’istituzione del senso unico mare/monte anche lungo via Circonvallazione Occidentale. Il tema sta facendo discutere in città e non sorprende che siano stati ben due i consiglieri a mostrare le proprie perplessità in consiglio comunale: Gioenzo Renzi (FdI) e Carlo Rufo Spina (FI).

Rispondendo, l’assessore Jamil Sadegholvaad ha anche anticipato alcune modifiche. Infatti potrebbe non essere più necessaria l’inversione di marcia, che sarebbe stata comunque temporanea, su via Giovanni XXIII. “Si stanno facendo le ultime verifiche – ha spiegato – ma probabilmente potremo evitare l’inversione di marcia, rendendo a doppio senso l’ultimo tratto di via Bastioni Settentrionali tra via Clodia e la rotonda Chiara Lubich. In questo modo si bypasssa l’attraversamento mare-monte della città per il tempo strettamente necessario alla realizzazione della ciclabile su via Roma.”

Scettici i due consiglieri. Secondo Carlo Rufo Spina “in centro storico si deve creare una viabilità più scorrevole senza chiudere tutto come sta facendo l’amministrazione“. “Una delle linee della Giunta – dice invece Gioenzo Renzi – era quella di non portare il traffico inquinante dentro il centro storico. Con questo provvedimento invece vi rimangiate tutto portando il traffico della Circonvallazione in centro“.