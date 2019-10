Sabato la SS Cosmos affronterà il Cailungo

La Società Sportiva Cosmos scende di nuovo in campo dopo la sosta per le Nazionali di calcio. I gialloverdi di Serravalle, ultimi nel girone B a 0 punti in coabitazione con il Fiorentino, hanno lavorato sodo nelle ultime due settimane di allenamenti e ora vogliono conquistare il primo successo in campionato contro il Cailungo, che attualmente occupa la seconda posizione della classifica con 6 punti assieme alla Libertas.

Nella finestra estiva di calciomercato i rossoverdi di Borgo Maggiore, allenati da Claudio Bartoletti, sono riusciti a confermare gran parte della rosa della scorsa stagione, soprattutto il portiere Alberto Gallinetta e le punte Enrico Pellino e Jacopo Raschi, e ad acquistare innesti di alto livello come Luca Ricci (difensore ex Fya Riccione e Marignanese), Valentino Chiaravallotti (centrocampista ex Sammaurese, Tropical Coriano e Santarcangelo), Giacomo Zaghini (attaccante ex Athletic Poggio, Colonnella e Verucchio) e Raul Ura (attaccante ex Virtus e Tre Penne).

Il Cosmos dovrà essere ancora più combattivo, cinico e grintoso contro il Cailungo rispetto alle scorse gare per tenere viva la speranza di conquistare l’accesso ai playoff scudetto. La sfida calcistica avrà luogo all’Acquaviva Stadium sabato 19 ottobre alle ore 15.

Ecco le dichiarazioni del tecnico del Cosmos, Cristian Protti, alla vigilia della gara valida per la quarta giornata del campionato sammarinese di calcio: “Abbiamo smaltito la delusione per la partita persa contro la Libertas dopo due settimane di allenamenti. Sono soddisfatto dell’ultima prestazione offerta dai miei giocatori, ora ci manca solo il risultato. Mi fa piacere vedere il Cailungo secondo in classifica perché i rossoverdi sono stati bravi a sfruttare le occasioni e Claudio Bartoletti è un allenatore serio e competente. Noi siamo pronti per affrontare il Cailungo, giocheremo per conquistare la vittoria”.

Andrea Lattanzi

Addetto stampa S.S. Cosmos