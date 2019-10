Riqualificazione passeggiata Goethe: arrivate 158 offerte

Ben 158 (due delle quali rigettate per mancanza di requisiti) le offerte economiche arrivate per i lavori di restyling e riqualificazione della passeggiata Goethe e Shakespeare a Riccione. L’intervento è suddiviso in due stralci, da piazzale Azzarita a piazzale Aldo Moro e da Aldo Moro fino al Rio Marano.

Attualmente, fa sapere il comune, è in fase di valutazione la documentazione relativa all’offerta economica. Poi si procederà alla valutazione amministrativa.

Soddisfatta l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti “per l’ottimo segnale arrivato. 158 partecipanti complessivi, di cui 156 ritenuti validi, per mettere mano al progetto di riqualificazione della passeggiata Goethe e Shakespeare, sono sintomatici di una grande vivacità imprenditoriale verso la città di Riccione attraverso un ampio ventaglio di offerte in campo.”

Alcuni dettagli dei lavori

Tratti distintivi della nuova passeggiata, suddivisa in due stralci, lunga 1300 metri e larga 3,50 metri saranno l’incremento del verde in prossimità della spiaggia con un accostamento all’ambiente marino per arredo, pavimentazione dai materiali e colori naturali, con andamento sinuoso della passeggiata e la riqualificazione degli accessi da viale D’Annunzio con portali d’ingresso alla spiaggia. Una riqualificazione complessiva che cambierà radicalmente il volto della passeggiata, caratterizzata dalla presenza di diverse piazze contraddistinte da arbusti e alberi di diverse colorazioni o essenze aromatiche.