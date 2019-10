Ivan La Cava supera le qualificazioni nel "Lago di Garda Junior Open" ITF

I giovani della San Marino Tennis Academy protagonisti nel ‘Lago Di Garda Junior Open’, nuovo torneo internazionale Itf Junior Tour (Grade 5, terra) in svolgimento sui campi di Tremosine.

In particolare ha superato le qualificazioni il 16enne Ivan La Cava, che dopo il bye iniziale ha superato con un periodico 6-4 Carlo Rosellini e nel turno decisivo per l’accesso al tabellone principale ha sconfitto per 6-2 7-5 Carlos Fernando Carvalho. L’allievo di Giorgio Galimberti è stato sorteggiato nel main draw con il rumeno Andrei Florin Teodor Robitu, in gara con una wild card.

Nelle qualificazioni maschili era impegnato anche Leonardo Rombaldoni, fermato al secondo turno per 6-4 6-1 dal mancino ravennate Federico Bondioli, a sua volta poi in grado di staccare il pass per il tabellone principale.

Nel torneo femminile sono presenti nel main draw altre due giocatrici della San Marino Tennis Academy: Francesca Petracchi affronta al primo turno la russa Kristina Mikhailova, mentre Andrea Maria Artimedi entrerà in scena direttamente al secondo turno in quanto undicesima testa di serie.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani