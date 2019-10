Il Rimini.com ritrova il sorriso (battuto il Futsal Bellaria) e chiude con una vittoria il girone

CALCIO A CINQUE RIMINI.COM-FUTSAL BELLARIA 9-1

IL TABELLINO

RIMINI.COM: Ciappini, Moretti, Muratori, Tonetti, Albani, Gasperoni, Vitali, Timpani, Muha, Celli, Gemmani. All.: Gasperoni.

BELLARIA: Pozzi, Adou, Semprini, Dervishi, Gipsi, Tole, Polverelli, Vele, Bici, Tyrku, Moretti, Sulo. All.: Avdullai.

ARBITRI: Capris di Ravenna, Giliberti di Forlì.

RETI: 3’ pt Vitali, 13’ pt Timpani, 15’ pt Muratori, 25’ pt Moretti, 26’ pt Vitali, 28’ pt Moretti, 13’ st Timpani, 20’ st Bici, 28’ st Moretti, 30’ st Muratori.

AMMONITO: Albani.

CRONACA E COMMENTO

I biancorossi di mister Gasperoni trovano la prima vittoria stagionale e lo fanno vincendo di larga misura sul Bellaria, nel terzo ed ultimo turno della fase a gironi della Coppa Emilia. Una partita inutile ai fini della classifica e del passaggio del turno, visto che entrambe le squadre riminesi erano già aritmeticamente eliminate. La vittoria biancorossa è sicuramente viziata dalle scelte di mister Avdullai, che ha deciso di dare ampio spazio ai futsalero del settore giovanile. I giovani talenti bellariesi hanno disputato un’ottima partita nonostante il risultato, ma la differenza in campo è stata semplicemente troppo evidente. I biancorossi, dal canto loro, sono stati bravi ad approcciare il match nel migliore dei modi, rimanendo concentrati dal primo all’ultimo minuto, cosa non facile visto l’ampio margine in termini anche di risultato. Per Gasperoni e i suoi uomini era l’occasione perfetta per ritrovare un poco di serenità, conquistando una vittoria che mancava ormai da troppo tempo. Missione compiuta.

Il primo tempo è un assolo biancorosso. Pronti, via e Muha viene atterrato in area dall’intervento in ritardo di Adou: sul dischetto si presenta Vitali che spiazza Pozzi per l’1-0. I giovani del Bellaria provano a reagire subito ma il tiro di Bici, una volta superato Ciappini in uscita, viene salvato a pochi centimetri dalla linea dall’intervento di Moretti. Al 10’ Timpani anticipa splendidamente un avversario a centrocampo per poi riversarsi immediatamente nella metà campo avversaria, prova una puntata dal limite ma Pozzi è bravo a deviare in corner di piede. Il capitano biancorosso si rifà poco dopo, quando trova il gol del raddoppio. La bella azione personale di Celli del 14’ è il preludio al gol del 3-0 di Muratori, che arriva dopo la luminosa imbucata di Timpani. Il Bellaria prova a rifarsi vivo dopo il time out chiamato da Avdullai, ma la punizione di Bici viene ottimamente neutralizzata da Ciappini. Nei minuti finali il Rimini.com dilaga: prima è Moretti ad andare in gol, poi un minuto più tardi trova la doppietta personale Vitali, infine è ancora Moretti a segnare il momentaneo 6-0, risultato sul quale si va negli spogliatoi per l’intervallo.

La seconda frazione si apre con il confronto aperto fra Albani e Vele, che nel frattempo ha sostituito Pozzi tra i pali del Bellaria. Il numero 7 biancorosso ci prova in apertura di ripresa facendo perno sull’avversario e tirando in caduta, ma Vele non si fa sorprendere. Albani ci riprova poco più tardi involandosi sulla fascia sinistra, ma ancora una volta Vele fa ottima guardia sul palo e devia con il piede il tiro ravvicinato del riminese. Al 13’ Timpani torna al gol con una bomba di punta che si infila direttamente sotto al sette. A 10 minuti dalla fine il Bellaria riesce a trovare la via della rete grazie alla bella conclusione di Bici, che supera Gemmani per il gol della bandiera ospite. Fra il 25’ e il 26’ Celli ha una duplice occasione, ma prima sbaglia di un nulla sull’assist di Muratori e poi calcia addosso a Vele dopo aver controllato fantasticamente un pallone alto. Poco dopo è Timpani ha sprecare un’occasione enorme dopo aver duettato con Vitali, il quale gli accomoda un pallone abbastanza facile da indirizzare in rete ma che esce a lato. Negli ultimi minuti del match arrivano anche l’ottavo e il nono gol del Rimini, che va in rete prima con Moretti (tripletta per lui) e poi con Muratori (per lui doppietta). A pochi secondi dal triplice fischio Celli colpisce uno sfortunatissimo palo con una bella girata al volo, per lui non è proprio la serata giusta per trovare il primo gol della stagione.

Il Rimini.com chiude così il girone e saluta la Coppa Emilia di quest’anno con tre punti.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio a Cinque Rimini.com