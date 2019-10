Finisce in parità tra Athletic e Spontricciolo

ATHLETIC-SPONTRICCIOLO 1-1

IL TABELLINO

ATHLETIC: Sebastiani, De Paoli, Astolfi, Valentini (21′ st Gambuti), Campanelli, Pagliarani (1′ st Domeniconi), Casadei, Pugliese (13′ st Celli), Della Marchina (32′ st Mariotti), Solazzo (2′ st Ceccarini), Neri. A disp.: Spadazzi, Bizzocchi, Fontana, Cavalli, Celli. All. Fabbri.

SPONTRICCIOLO: Tani, Mangianti (38′ st Colombo), Tenti (26′ st Durante), Meluzzi, Argilli (1′ st Tonti), Rossi, Fabbri, Giannetti (27′ st Valleri) Capriotti, Brisigotti, Tamburini (20′ st Mohamed). A disp.: Bedetti, Leardini, Borgognoni, Fratti. All. Pellegrino.

Ammoniti: Casadei, Mariotti, Durante.

Espulso: 32′ st Campanelli.

Reti: 36′ pt Fabbri, 10′ st Neri.

Arbitro: Mancini di Rimini.

CRONACA

Al 20esimo Spontricciolo vicino al gol con Fabbri che, da destra, entra in area e prova a liberare il sinistro con la palla però a terminare fuori.

Al 31esimo vicini al gol anche i padroni di casa con Casadei, che con una punizione dal limite sfiora la traversa.

Al 36 i riccionesi spezzano l’equilibrio del match con Fabbri che riceve palla in area, si libera di un uomo fintando il tiro, e poi gonfia la rete con un gran destro (0-1).

Al settimo della ripresa prodigio di Sebastiani che stoppa il tiro di Capriotti.

Al decimo della ripresa pareggio dell’Athletic. Neri, servito in area da una sprizzata di testa di Casadei, bacia l’assist col destro e la palla si infila lentamente alla destra di Tani (1-1).

Al 32esimo il Poggio resta in dieci uomini a causa del cartellino giallo ricevuto da Campanelli, già ammonito, per il fallo su Capriotti.

Nell’ultimo quarto d’ora gara al cardiopalma con gli ospiti in avanti alla ricerca del gol, ed i bernesi lucidi in difesa e vicini al colpaccio col contropiede di Gambuti terminato con un tiro a lato. Finisce 1-1.