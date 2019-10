Domenica il 3° Trofeo Città di Bellaria - Torneo di Pallavolo Under 18 Maschile

Bellaria Igea Marina sempre più città del Volley. Si è appena conclusa l’intensa attività estiva con i tornei targati Kiklos che in casa della Dinamo Pallavolo non si perde tempo e si riparte con un torneo U18 maschile di altissimo livello.

Domenica 6 ottobre infatti, il palazzetto di Igea Marina ospiterà il 3° torneo Città di Bellaria nel quale le formazioni del Vero Volley Monza, Volley Treviso, Pallavolo Castelferretti Ancona, Anderlini Modena e Montesi Volley Pesaro si confronteranno in una sfida mozzafiato con i ragazzi della Dinamo Bellaria Igea Marina.

Il torneo inizierà alle ore 9:00 è sarà articolato in due gironi da tre squadre ciascuno, dai quali usciranno le finaliste che si contenderanno il trofeo della città di Bellaria.

Sarà un importante momento di formazione e di confronto per i giocatori bellariesi, che inizierà già dal sabato 5 ottobre, quando i ragazzi e lo staff di Vero Volley arriveranno anticipatamente a Bellaria per effettuare, nel pomeriggio verso le ore 18:00, un allenamento congiunto con gli atleti della Dinamo Pallavolo, nel quale visioneranno anche i migliori talenti del settore giovanile della società.

“Siamo molto contenti per questo torneo – dichiara Gilberto Sampaoli, responsabile delle Dinamo Pallavolo –, sarà un bel momento di sport ad alto livello e un test importante per tutte le squadre. Ringraziamo tutte le società che hanno accettato il nostro invito, la partecipazione di società così importanti ci inorgoglisce molto e ci conferma che la direzione di crescita intrapresa è quella giusta. Sono sicuro che per i nostri atleti sarà un bel momento di crescita e di confronto, dal quale avranno molto da apprendere”.