Domenica 20 ottobre la 37esima edizione del Memorial Bisulli

Siamo ormai alla vigilia della 37esima edizione del Memorial Bisulli,organizzata come ogni anno dall’Hf Club di Santarcangelo in ricordo del noto rallysta romagnolo, già pilota ufficiale Fiat Abarth, scomparso nel 1983.

La manifestazione avrà luogo domenica prossima, 20 ottobre, sotto forma di raduno dedicato sia alle auto che alle moto, con prove di abilità di guida cronometrate con pressostati: il “Bisulli” sarà valido come prova conclusiva del Trofeo della Romagna, organizzato dall’Automobile Club di San Marino e sarà decisivo per l’assegnazione del titolo, in ballottaggio fra cinque piloti: Casadei, Regitori, Bentivogli, Zonzini e Liverani, per la Coppa Lancia Fulvia e per il Challenge Rally Driver Team, il campionato sociale del sodalizio riminese.

Questo il programma:

Partenza alle ore 9:00 dalla centralissima Piazza Ganganelli di Santarcangelo a seguire saranno raggiunte le seguenti località:

Poggio Berni Camerano 1a prova cronometrata

Lo Stradone

Borghi

Sogliano 2a prova cronometrata

Strigara

Montegelli

Rontagnano

Barbotto

Savignano di Rigo (aperitivo)

Montetiffi Controllo a Timbro

Masrola

Ponte Uso

Lo Stradone Camerano 3a Prova Cronometrata

Santarcangelo, Piazza Ganganelli, arrivo previsto alle ore 12.

Alle 13, pranzo, consegna gadgets e premiazioni ,nel salone adiacente alla sede dell’Hf Club in Via Montevecchi 19 sempre a Santarcangelo

L’Addetto Stampa HF Club

Fabio Villa