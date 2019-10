Distretto Ceccarini, quattro le proposte arrivate. Ecco l'iter

Sono quattro le proposte arrivate al comune di Riccione per la progettazione di un progetto di sviluppo per la rigenerazione urbana del Distretto Ceccarini. L’avviso pubblico si è chiuso il 10 ottobre. Ora ci sarà la nomina di una apposita commissione interna e la convocazione per la prossima settimana della prima seduta che sarà pubblica, nel corso della quale verranno aperte le buste per esaminare l’ammissibilità delle istanze, dal punto di vista formale, sulla base della documentazione amministrativa presentata da ciascun partecipante.

Successivamente sarà convocata una seconda seduta, nel corso della quale verranno aperte le proposte tecnico-gestionali fino agli ultimi incontri previsti per effettuare la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

“L’attenzione del privato è indubbiamente alta anche per un intervento di ampio respiro come quello dell’area del quadrilatero compreso tra il porto canale e viale Cesare Battisti, dal mare alla linea ferroviaria” commenta l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti.