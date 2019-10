Chiara Raggi torna a Tempo Reale con Canto e Dico Cose

Reduce dalla direzione artistica nell’estate di Eco di Donna, dai concerti in Italia ed Europa in esperanto e dal premio Castrovillari d’Autore vinto a settembre, la cantautrice Chiara Raggi è tornata a Tempo Reale (Radio Icaro – Icaro Tv).

Anche quest’anno, ogni mercoledì alle 10, sarà protagonista della rubrica Canto e Dico Cose.

In questa puntata si è parlato di nuovi inizi. In conclusione un brano di Ornella Vanoni reinterpretato da Chiara