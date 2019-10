Autovelox SS16 a Bellaria: sui nuovi limiti le rassicurazioni del sindaco

Dallo scorso 11 agosto l’autovelox sulla SS16 nel tratto di Bellaria Igea Marina è stato parametrato al nuovo limite. Si è passati da 110 Km/h a 70. Una velocità imposta da ANAS alla luce delle condizioni del manto stradale e in attesa del rifacimento. In un paio di mesi, scontato dirlo, sono aumentate esponenzialmente le multe e l’amministrazione di Bellaria è corsa ai ripari disponendo l’accensione del velox a fasce orarie.

“L’obiettivo non è fare cassa” ha detto il sindaco Filippo Giorgetti ai microfoni della trasmissione di Icaro Tempo Reale. Per motivi di deterrenza le fasce di accensione naturalmente non sono state rese note, anche se il primo cittadino ha fornito qualche indizio. A breve si attendono novità sull’avvio dei lavori. “C’è stata la copertura finanziaria dei lavori e ci hanno garantito che manca solo la firma dei contratti” spiega Giorgetti.

L’intervista integrale