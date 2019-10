Albergatore Pro RBR-Aurora Basket Jesi di domenica slitta alle 20:30

Vista la comunicazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica (per la concomitanza nella stessa giornata del derby di calcio tra Rimini e Cesena, in programma alle ore 15:00 allo stadio “Romeo Neri”), la gara tra ALBERGATORE PRO RIMINI e AURORA BASKET JESI di domenica 20 ottobre 2019 (quinta giornata di andata) è stata posticipata alle ore 20:30.

Lo rende noto la società RBR in una nota.