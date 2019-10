Aggressione violenta per rubare tablet e catenina, condannati

Il Tribunale Collegiale di Rimini ha condannato per rapina in concorso, lesioni personali e calunnia a cinque anni ciascuno, oltre alle pene accessorie, i due tunisini che il 13 febbraio 2014 aggredirono a scopo di rapina un connazionale residente a Rimini. I due, un 46enne residente a Rimini e un 34enne residente in provincia di Potenza, avevano colpito la vittima con calci e pugni ma anche una bottiglia di vetro per sottrargli un tablet e una collanina d’argento, fratturandogli due dita con prognosi di 25 giorni. I due a loro volta avevano accusato, denunciandolo, il connazionale di averli aggrediti ma la ricostruzione dei fatti li ha smentiti. Il PM era Davide Ercolani.