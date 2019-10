Agevolazioni mensa scolastica: le domande entro la settimana

Per le famiglie in difficoltà economica il comune di Cattolica prevede delle agevolazioni per le mense scolastiche. Il bando pubblico è rivolto ai residenti nel Comune di Cattolica, genitori di bambini iscritti e frequentanti il TEMPO PIENO nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Cattolica con I.S.E.E. fino a €. 25.000,00.

18 ottobre. Il bando completo ed i modelli della domanda sono già reperibili nei Plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Cattolica, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cattolica, sono scaricabili, inoltre, dal Sito Internet del Comune di Cattolica ( Le domande potranno essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune di Cattolica entro ilIl bando completo ed i modelli della domanda sono già reperibili nei Plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Cattolica, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cattolica, sono scaricabili, inoltre, dal Sito Internet del Comune di Cattolica ( www.cattolica.net ).