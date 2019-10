A Morciano "disincentivati" nuovi outlet e centri commerciali

Incentivi alla riqualificazione dell’esistente, con un occhio di riguardo al centro storico e le piccole attività economiche, che potranno beneficiare di una riduzione degli oneri di urbanizzazione dal 35 fino quasi al 100%. Contributi straordinari saranno invece chieste per la realizzazione di outlet e centri commerciali. L’amministrazione comunale, infine, intende prevedere la rateizzazione del contributo di urbanizzazione previsto, evitando dunque la formula dell’esborso economico di un’unica soluzione L’amministrazione comunale di Morciano detta le linee di indirizzo in materia di edilizia. Lunedì sera, in consiglio comunale è stata approvata la delibera per la nuova disciplina del contributo di costruzione. Il regolamento tende a premiare le famiglie morcianesi e i piccoli esercizi di vicinato e a disincentivare la grande distribuzione.

Rigenerazione urbana, risparmio energetico e restyling dell’esistente: sono queste le parole chiave di un provvedimento che mira anzitutto a coniugare la tutela degli edifici a una intelligente ricucitura dei fronti e delle corti del centro storico, prevedendo un pacchetto di vantaggi economici per chi decide di operare in tal senso. Il regolamento, infatti, recepisce la riforma della disciplina sul contributo di costruzione della Regione Emilia – Romagna (D.A.L. n.186/2018), introducendo una serie di tagli agli oneri di urbanizzazione che gli autori dell’intervento sono tenuti a versare.

Alla riduzione del 35% prevista sull’intero territorio comunale, si aggiungono poi sgravi per i lavori di recupero o riusi di immobili dismessi ricadenti all’interno del territorio urbanizzato ( per un totale del 50 %). Previste detrazioni di un ulteriore 15% (50% in totale) per gli esercizi commerciali di vicinato (piccoli negozi e botteghe sino a 150 mq.) e di un ulteriore 20% (55% in totale) per l’edilizia residenziale sociale (unità abitative destinate, ad esempio, a famiglie con portatori di handicap). Un grosso sconto, pari ad un ulteriore 30% del totale (65% in totale), interesserà invece gli immobili situati nel centro storico di Morciano di Romagna, con l’obiettivo di ammodernare e rivitalizzare il tessuto urbano esistente. Ulteriori incentivi, infine, andranno a chi realizzerà interventi in materia di efficientamento energetico, sicurezza sismica, abbattimento delle barriere architettoniche.