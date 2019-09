Villanova Basket Tigers: martedì la presentazione della squadra di serie D al Rose&Crown

Presentazione della nuova formazione Villanova Tigers Basket. Dopo aver raggiunto lo storico traguardo della serie D al termine di un campionato esaltante (l’ultima volta dei biancoverdi in categoria risaliva a 21 anni fa), le “Tigri” di Villa Verucchio sono ormai pronte all’esordio in campionato.

La presentazione della squadra, dei tecnici e dello staff è in programma martedì 17 settembre, alle ore 20.30, al Rose&Crown British Pub in Rimini, dal 1964 il primo pub aperto in Italia.

Per il secondo anno consecutivo, il Rose&Crown è il main sponsor della formazione dei Villanova Basket Tigers di Villa Verucchio.

Anche nel campionato 2018-2019 i biancoverdi scenderanno in campo con il nome di Rose&Crown Tigers sulle maglie e sull’abbigliamento tecnico, con i colori tradizionali biancoverdi (in casa) e neroverdi (da trasferta).

Prosegue, dunque, il matrimonio tra la società di Villa Verucchio e il primo storico pub italiano, aperto da Richard Di Angelo ed ora condotto sempre con successo insieme al figlio Roberto. Il Rose&Crown, da sempre attento al mondo dello sport e in particolare della pallacanestro, ha abbracciato con convinzione il progetto sportivo Villanova, che unisce passione, settore giovanile, valori forti e idee dinamiche anche nella comunicazione.

“Lo sport è passione, identità, impegno, tutti valori fondamentali anche per la nostra attività – spiegano Richard e Roberto Di Angelo -. La sintonia con lo spirito che anima i Tigers è stata immediata. E dopo i successi riportati anche sul campo nella scorsa stagione, siamo felici di poter accompagnare nuovamente una squadra di pallacanestro e una società che ha tutta l’intenzione di far crescere lo sport e le persone”.

La prima squadra Tigers è stata protagonista di una bella promozione al termine di una stagione esaltante, portando alla Tigers Arena un pubblico numeroso e appassionato.

Ottimi anche i risultati delle squadre giovanili, culminati con la vittoria del titolo regionale dell’Under14.

Al Rose&Crown sfileranno i protagonisti della cavalcata 2018/2019 e il roster della formazione che a fine mese debutterà in serie D, allenata da coach Valerio Rustignoli, capitano Matteo Saccani, e il presidente Meluzzi.