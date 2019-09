VERUCCHIO-SPONTRICCIOLO 1-1

IL TABELLINO

VERUCCHIO: Maggioli, Girometti (Campidelli 26’ st), Pioli, Tentoni (Bianchini 15’ st), Grossi, Zaghini (Muccioli 40’ st), Colonna, Bonavitacola, Michilli (Gori 41’ st), Ronchi, Genghini. A disp.: Palmieri, Schipano, Giuliano, Leardini, D’Amuri. All: Nicolini.

SPONTRICCIOLO: Tani, Borgognoni (Valleri 17’ st), Tonti, Amati (Durante 43’ pt), Argilli, Fratti, Fabbri (Mangianti 17’ st), Meluzzi (Bianco 40’ st), Capriotti, Brisigotti, Mohamed (Giovanardi 30’ st). A disp.: Bedetti, Leardini, Bronzetti, Colombo. All: Pellegrino.

ARBITRO: Angelini (Rimini).

RETI: 30’ pt Brisigotti, 31’ pt Ronchi.

AMMONITI: Michilli, Bonavitacola, Girometti, Zaghini, Tani, Mohamed, Argilli, Tonti.

CRONACA E COMMENTO

Un punto per parte tra Verucchio e Spontricciolo, che impattano sul risultato di 1-1.

Primo squillo del match al 6’ con Colonna che propone in mezzo, ma sul colpo di testa di Ronchi mette una pezza Tani. Il portiere ospite sarà ancora protagonista al 18’, questa volta bravo a respingere una punizione del numero 10 rosanero, il quale proverà ad impensierirlo anche al 22’ con un tiro che, però, termina alto. Al 30’ lo Spontricciolo passa in vantaggio: Brisigotti colpisce indisturbato di testa e infila Maggioli per la rete dell’1-0. La gioia ospite dura solo una manciata di secondi, a causa di un intervento falloso ai danni di Ronchi, atterrato in area dal portiere in uscita: calcio di rigore. Va sul dischetto lo stesso Ronchi, che fa subito 1-1.

Al 35’ tentativo di Brisigotti vanificato da un buon intervento di Maggioli, mentre al 36’ assolo di Ronchi salvato sulla linea da parte di un difensore ospite. Ancora Brisigotti pericoloso al 40’, ma il suo tiro al volo termina fuori di poco. Lo Spontricciolo tenta di chiudere in attacco la prima frazione e al 42’ ancora bravo Maggioli a chiudere su Capriotti. Il primo tempo termina sul risultato di 1-1.

Nella ripresa occorre slittare al 30’ per registrare qualche scintilla. Al 30’ bello scambio tra Michilli e Bianchini che culmina con la conclusione del numero 19 rosanero che colpisce in pieno il palo. Al 40’ ancora Brisigotti pericoloso su una ripartenza ospite, ma Maggioli riesce a cavarsela e a salvare la parità. Finisce 1-1 tra Verucchio e Spontricciolo.