Una Mini Cooper dedicata al Sic va ora all'asta

Come ogni anno la tappa del Motomondiale al circuito di Misano si preannuncia ricca di emozioni. Verrà esposta una Mini Cooper Classic del 1993 completamente allestita da Just Minis e personalizzata con la livrea Sic58 in ricordo del campione mondiale di Moto2, Marco Simoncelli.

La vettura va ora all’asta sul portale benefico CharityStars (gruppo HVM) e i proventi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Simoncelli, organizzazione di utilità sociale e senza scopo di lucro costituita dalla famiglia Simoncelli per onorare in modo degno e duraturo la memoria di Marco.

Link per partecipare all’asta: www.charitystars.com/ simoncelli