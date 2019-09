Ultimi sprazzi estivi. Allerta per mercoledì

Da mercoledì mattina l’Emilia-Romagna sarà interessata dal transito di una veloce perturbazione proveniente da Nord-Est. Sono previste piogge diffuse anche di tipo temporalesco. L’inizio delle piogge dovrebbe avvenire nella pianura ferrarese per poi muoversi verso Sud-Ovest. La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha attivato un’allerta di colore giallo (intermedio) su tutta la Regione per le precipitazioni e sulla costa per il vento.

Nel corso della mattinata – recita il bollettino – si prevede un’intensificazione dei venti da Nord-Est in particolare sul mare e lungo la fascia costiera, dove assumeranno intensità prossima alle soglie di allertamento (62-74 Km/h). Il mare sarà mosso o molto mosso, ma con altezza dell’onda su valori inferiori alla soglia di allertamento; dalla serata, è prevista una generale attenuazione dei fenomeni, che si esauriranno nella giornata di giovedì 19; l’afflusso di aria fresca provocherà un significativo abbassamento delle temperature massime.

Le previsioni di Aeronautica Militare, Arpa e Meteoroby.