Ubriaco, senza patente e su auto rubata. Denunciato 22enne

Ubriaco al volante, senza documenti e a bordo di un’auto rubata. Ha messo insieme un bel numero di reati il 22enne nato a Sassuolo e residente nel modenese che venerdì intorno alle 22 è stato fermato dalla Polizia Municipale di Rimini mentre percorreva a velocità sostenuta via Destra del Porto. Il giovane aveva un tasso alcolemico di 2,16, oltre quattro volte il consentito. Fino a qui si potrebbe definire un caso quasi di routine visto che superano abbondantemente il centinaio gli automobilisti sanzionati nei primi sette mesi dell’anno per guida in stato di ebbrezza. Il 22enne però era privo di qualsiasi documento e non aveva mai conseguito la patente di guida. Basta così? Decisamente no. Le ulteriori verifiche hanno infatti portato ad accertare che l’auto su cui viaggiava era stata rubata una decina di giorni fa a Carpi. Al ragazzo, segnalato alla Questura e denunciato a piede libero, sono stati quindi contestati una serie di reati e violazioni: ricettazione dell’auto rubata, guida in stato di ebbrezza, guida senza patente.

Un lieto fine però c’è stato. La signora di Modena, proprietaria del veicolo, ha potuto riottenere la sua auto. Giusto in tempo perché la donna ha confidato agli agenti che proprio questa mattina (sabato) si sarebbe recata ad acquistare l’auto nuova.