Ubriaco crea scompiglio in una sala scommesse

Attimi di paura, ieri, verso le 20.30, nella sala slot “Caffè e Scommesse” a Morciano, in via Roma, dove un 32enne albanese, sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, era diventato aggressivo e spaventava i clienti. Da qui la richiesta d’aiuto ai carabinieri, con un equipaggio della Sezione radiomobile della Compagnia di Riccione che interveniva per riportare la calma.

L’esagitato, però, alla vista dei militari, dava ancor di più in escandescenza, insultandoli e minacciandoli. Poi si scagliava contro di loro cercando di colpirli. Immobilizzato dai carabinieri, veniva arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.