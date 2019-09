Riviera Golf. I risultati della World Caribbean Golf e del Trofeo Lexus

Sabato 7 settembre al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano ha avuto luogo la WORLD CARIBBEAN GOLF.

Nella 1a categoria il 1° posto Netto lo conquista DAVIDE ZAROTTI, RIVIERA GOLF, con uno score di 40 punti, mentre al 2° Netto MICHELE BOSCO, pietra miliare nonché stendardo del RIVIERA GOLF con 36 punti.

Nella 2a categoria al 1° Netto si posiziona ANDREA GIROLAMI, ARGENTA, con 40 punti di score e il 2° Netto MATTIA FIAMMENGHI, RIMINI VERUCCHIO, con 38 punti totali.

Nella 3a categoria conquista il 1° Netto MASSIMO CHIAPPA, MIA, con lo score di 40 punti, mentre il 2° Netto va ad ALBERTO EUSEBI, VILLAGE, con 39 punti.

Il podio delle categorie speciali vede imporsi il RIVIERA GOLF. Al 1° Lordo ARTUR KRYHAN con 38 punti totali. Il 1° Ladies lo vince MARIA GIOVANNA TUBITO con 33 punti e il 1° Seniores GUIDO PIANOSI, con lo score di 38 punti.

Domenica 8 settembre si è giocato il TROFEO LEXUS con la partecipazione di ben 110 giocatori.

Nella 1a categoria il 1° posto Netto lo conquista GIACOMO TOCCACELI, MIA, con uno score di 67 punti, mentre al 2° Netto DANIELE FOSCHI, RIVIERA GOLF, con 68 punti e al 3° Netto vediamo DIEGO EMANUELE DANZI, SEMPRE DEL RIVIERA GOLF, con 69 punti.

Nella 2a categoria al 1° Netto si posiziona GIORDANO AMBROSINI, MONTEGIOVE, con 69 punti di score e il 2° Netto ORAZIO PENSALFINI, RIVIERA GOLF, sempre con 70 punti totali mentre al 3° Netto si posiziona LUIGI FRANCHI, RIVIERA GOLF con uno score di 71 punti.

Nella 3a categoria il podio è tutto RIVIERA GOLF! Conquista il 1° Netto ENRICO BALZI con uno score di 38 punti, il 2° Netto va a LEONE FRANCHI con 37 punti e il 3° Netto a ERNESTO SERGIO DI GIACINTO con 35 punti totali.

Anche le categorie speciali sono tutte del RIVIERA GOLF. Vince il 1° Lordo ANDREA RICCI con 31 punti totali e il 1° Ladies lo NICOLETTA RICCI con uno score di 33 punti e al 1° Seniores si impone GIORGIO ATTALA con 36 punti.

Il nearest to the pin Lady da a NICOLETTA RICCI con 2,60 metri, quello Man lo vince FLORIANO SAVINI con 0,50 metri. Il driving contest Lady se lo aggiudica NICOLETTA RICCI, mentre il Man ANDREA RICCI.

LE GARE DEL PROSSIMO FINE SETTIMANA. Sabato 14 settembre la SMARTGOLF EXPERIENCE 2019… RACE TO GRAN CANARIA – TROFEO ANFI TAURO e la ASD GOLF PER TUTTI, mentre domenica 15 la ALL INCLUSIVE SPRING & SUMMER.