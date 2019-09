Ritorna domenica 22 settembre a Misano la Festa dello Sport

L’Assessorato allo Sport del Comune di Misano, in collaborazione con tutte le associazioni sportive del territorio, organizza, per il nono anno consecutivo, una nuova grande Festa dello Sport. Domenica 22 settembre dalle ore 14,30 alle 19 al Centro Sportivo Rossini di Misano Adriatico sarà realizzato un vero e proprio villaggio sportivo con in programma prove e dimostrazioni in compagnia di istruttori delle varie discipline:

Pattinaggio con Pietas Jiulia

Basket con Misano Pirates

Nordic Walking, Mountain Bike e ciclismo con Valle del Conca e Velo Club

Atletica leggera con l’Atletica Santamonica

Karate con Karate Club Banci

Pallavolo, Beach Volley e Ginnastica Ritmica con la Polisportiva Misano

Calcio con la Vis Misano

Tennis e Padel con il Misano Sporting Club

Rugby con il Misano Rugby

Mini moto con il Moto Club Misano

Ballo con Nirea Danze

Il villaggio coinvolgerà l’esterno e l’interno del Centro Sportivo di via Rossini a Misano (adiacente al complesso scolastico): dalla tensostruttura al Palazzetto fino alle strade circostanti dove saranno allestite le piste con balle di paglia, per le corse di mini moto. L’ingresso alla festa e le prove, sono gratuiti per tutti: bambini, ragazzi e adulti. Non mancherà tanta musica con dj set.

Alle ore 16,30 è previsto una merenda gratuita offerta dall’Associazione Vis Misano e del Comitato Insieme per la Cella.

“Siamo una località che fa dello sport il proprio biglietto da visita – spiega l’Assessore allo Sport Filippo Valentini -. Veniamo da un week end che ci ha lanciato nel mondo e ci avviciniamo ad un fine settimana dove a fianco dell’attività agonista espressa con la Sparan Race puntiamo a due valori fondamentale per questa Amministrazione Comunale e cioè lo Sport di base e la gioco mototricità per i ragazzi e i giovani”.