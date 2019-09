Rimini FC. Lasciano il biancorosso Boccaccini e Giacomo Nava

Il Rimini F. C. rende nota l’avvenuta risoluzione contrattuale del rapporto con il portiere, classe ’97, Giacomo Nava.

“Al giocatore il ringraziamento per la professionalità dimostrata durante la permanenza in biancorosso e l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni” si legge nella nota della società biancorossa.

A sorpresa lascia il biancorosso anche il difensore centrale Matteo Boccaccini, che si accasa al Carpi (sempre nel girone B di serie C).

“Il Carpi FC 1909 comunica – si legge sul sito ufficiale della società emiliana – l’acquisizione a titolo definitivo dal Rimini FC del diritto alle prestazioni sportive di Matteo Boccaccini, difensore classe 1993 che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020″.