Rimini FC. Grande successo per la serata "Crescere insieme"

Una festa nella festa. È quella andata in scena ieri sera in occasione della cena benefica il cui ricavato è stato devoluto agli amici di “Crescere Insieme”, l’associazione di genitori di persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva, attiva dal 2004 nella provincia di Rimini.

Oltre cento i partecipanti all’evento organizzato dal Consorzio Spiaggia Marina Centro, in collaborazione con il Rimini F. C., che si è svolto all’Hotel Corallo con l’ottima cena a base di pesce preparata dallo staff del ristorante Tiki 26. E poi ci sono stati loro, i veri protagonisti dell’iniziativa: i ragazzi di “Crescere Insieme” che, come dei camerieri provetti, hanno prestato con grande professionalità servizio ai tavoli durante tutta la serata.

“Questa iniziativa dimostra ancora una volta l’importanza dei progetti di inclusione sociale – ha sottolineato il presidente dell’associazione, Sabrina Marchetti -. I nostri ragazzi, all’interno di adeguati percorsi formativi, sono in grado di inserirsi nel mondo del lavoro acquisendo, al contempo, autostima e indipendenza”.

Folta la delegazione biancorossa, con in testa il presidente Giorgio Grassi, la portavoce Claudia Marchi e le ragazze dell’Hospitality, il diesse Rino D’Agnelli, mister Renato Cioffi e tutto lo staff tecnico, Francesco Scotti, Guido Variola, Vincenzo Bellante e Francesco Angelini in rappresentanza della squadra, questa sera impegnata nell’importante sfida casalinga con il Gubbio.

Al termine della serata, allietata dalla musica dello staff di Radio Black Star, l’asta benefica con in palio le divise ufficiali del Rimini F. C.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.