Principio di incendio su bus in stazione. Passeggeri incolumi

Un principio d’incendio in mattinata su un autobus della linea 19. Il mezzo si trovava in servizio in zona Stazione a Rimini e aveva a bordo tre passeggeri. Resosi conto di quanto stava accadendo, l’autista è subito intervenuto con l’estintore del bus, al quale se ne sono aggiunti altri tre prelevati da mezzi in sosta. Incolumi i passeggeri. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. A causare l’incendio, dai primi accertamenti, sembra essere stata una sospensione posteriore. Start Romagna avvierà comunque una verifica per capire quanto accaduto. Le tre persone a bordo sono state trasferiti su un veicolo di scorta. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.