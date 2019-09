Pizza da podio per un riminese d'adozione

Vive e lavora a Rimini uno dei vincitori del Campionato Mondiale del Pizzaiolo Trofeo Caputo, che si è tenuto durante la IX edizione del Napoli Pizza Village.

Si chiama Ferdinando Percoco, ha 31 anni, napoletano di nascita riminese d’adozione ed è il pizzaiolo del Ristorante Rossopomodoro di Rimini.

Ferdinando Percoco si è aggiudicato il secondo posto come miglior pizzaiolo del mondo 18° Trofeo Caputo per la categoria più ambita, la pizza STG (specialità tradizionale garantita) ed è anche vincitore della Gran Coppa Rossopomodoro come primo pizzaiolo Rossopomodoro in tutto il mondo. Per la categoria STG Ferdinando Percoco sale sul podio tra il primo classificato Ciro Magnetti e la terza, la giapponese Okabayashi Aiko.

“La vittoria di Ferdinando è una vittoria per tutti noi. Ci rende orgogliosi e ci dà un ulteriore stimolo a continuare a valorizzare il lavoro artigianale dei nostri pizzaiuoli che sono la vera arma segreta per diffondere il Made in Italy e il messaggio della vera e buona pizza napoletana in tutto il mondo” – dichiarano Gioia e Luca Romano titolari del locale Rossopomodoro di Viale Vespucci.