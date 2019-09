MORCIANO CALCIO-VERUCCHIO 3-1

IL TABELLINO

Morciano Calcio: Marconi Eug.– Fraternali (dal 70° Berdardi) – Baffoni – Grechi – Tenti – Volponi (dal 90° Marconi Ed.) – Puglisi (dal 81° Antonelli) – Sottile – Dragoni (dal 78° Radu) – Longoni (dal 66° Monaldi). A disposizione : Petrucci – Formica – Ingrosso – Bartolini. All. Antonioli Matteo.

Verucchio: Maggioli – Colonna – Schipano (dal 57° Girometti) – Bonavitacola – Grossi – Zaghini – Michilli (dal 46° Liberato – dal 65° Bianchini) – Genghini – D’Amuri (dal 86° Traini)– Ronchi – Pioli (dal 77° Tentoni) .

A disposizione – Palmieri – Giuliano – Gregori – Leardini. All. Nicolini.

Reti: 1′ Genghini, 18′ Longoni, 43′ Gravina, 68′ Puglisi.

Ammonito: Fraternali.

CRONACA E COMMENTO

Dopo la rete subita al 1° minuto di gioco, dopo un errore dalle difesa morcianese ad opera di Genghini, che dopo aver intercettato il pallone lo stoppava di coscia e faceva partire un pallonetto che beffava Marconi per il vantaggio ospite, i padroni di casa superato il momento no cominciavano e tessere delle buone manovre ed andavano vicini al pareggio al 5° con Longoni, che trovandosi a tu per tu con Maggioli mandava alto oltre la traversa. Il pareggio arrivava al 18° con Longoni, che con un preciso diagonale non sbagliava ed insaccava alla sinistra del portiere. Al 25° Morciano vicino al raddoppio: Puglisi serviva a centro area Gravina, che al momento del tiro veniva anticipato in angolo.

Al 43°, dopo aver sprecato altre occasioni, i padroni di casa passavano in vantaggio con Gravina, che superava l’incolpevole Maggioli con un preciso diagonale. Al 45° il Morciano segnava la terza rete ancora con Gravina,

che raccoglieva un cross da fondocampo dalla sinistra di Puglisi; l’arbitro annullava per un presunto fuorigioco tra le proteste dei giocatori in campo.

Nella ripresa, con gli ospiti che si scoprivano alla ricerca del pareggio, il Morciano segnava la terza rete con

Puglisi, che dopo aver vinto un contrasto al limite dell’area faceva partire un tiro di punta che ingannava

sul primo palo il portiere ospite. Finale Morciano 3-Verucchio 1.