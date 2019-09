MONTEGIORGIO-CATTOLICA S.M. 2-1

IL TABELLINO

MONTEGIORGIO: Mercorelli, Lattanzi, Di Nicola, Omiccioli, Ferrante, Barboglia, Nasic (44′ st Gnaldi), Trillini, Titone (31′ st Nepi), Mariani (49′ st Zancocchia), Rozzi (26′ st Alighieri). All.: Baldassarri.

CATTOLICA CALCIO S.M.: Aglietti, Croce, Fabbri, Gaiola, Berra, Gabrielli (1′ st Rizzitelli), Pasquini, Stallone, Cissé, Battistini (38′ st Gasperoni), Bernardi (1′ st Guglielmi)- All.: Cascione.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo.

RETI: 35′ pt Mariani, 37′ st Nepi (rig.), 48′ st Cisse (rig.).

AMMONITI: Nasic, Barboglia, Titone, Rozzi, Nepi, Gaiola.

I RISULTATI DELLA 5a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE F E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Non è certo un periodo fortunato per il Cattolica Calcio S.M., che torna dalla trasferta di Montegiorgio con una cocente sconfitta che fa restare i ragazzi di Cascione da soli all’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato in cinque giornate di campionato. I padroni di casa si portano in vantaggio al 35′ della prima frazione con un calcio piazzato di Mariani deviato da Pasquini alle spalle di Aglietti. Al 37′ della seconda frazione i padroni di casa raddoppiano con un rigore procurato da Alighieri e trasformato da Nepi. Nel finale Rizzitelli si fa parare un rigore da Mercorelli e in pieno recupero Cisse trasforma un secondo penalty per gli ospiti. Finisce 2-1 per il Montegiorgio, al terzo hurrà di fila.