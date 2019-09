La baby gang terrorizza due ragazzi in centro

Nella notte le Volanti della Polizia di Rimini sono intervenute intorno alle due in centro storico per rintracciare un gruppetto di giovani, tra i quali diversi minori, che dopo essersi fatto notare per tutta la sera in centro storico aveva preso di mira fratello e sorella, sempre minorenni, in via Garibaldi. I due. intuite le intenzioni minacciose del gruppetto, hanno cercato di allontanarsi ma sono stati raggiunti e accerchiati. Qualcuno di loro ha dato qualche ceffone al ragazzino e gli ha strappato la collana. Testimoni hanno chiamato subito la Polizia: all’arrivo delle Volanti la gang si era già allontanata ma grazie alle descrizioni gli agenti ne hanno rintracciato uno in zona e poi sono risaliti ad altri componenti, che sono stati identificati e ci sarebbero anche denunce nei confronti degli aggressori. Ovviamente scossi per l’accaduto i due fratelli.