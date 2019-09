L.R. Vicenza-Rimini, la vigilia di Renato Cioffi in diretta su Facebook Icaro Sport

Archiviate le prime tre giornate di serie C con cinque punti (vittoria con Imolese e pareggi a Salò e con il Sudtirol) e qualche rimpianto, il Rimini va a far visita ad una delle favorite del girone B per la vittoria del campionato: il Vicenza di mister Di Carlo. Calcio d’inizio allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza domenica alle ore 17:30.

La vigilia del tecnico del Rimini FC, Renato Cioffi.

Partiamo dagli indisponibili. “Per infortunio Arlotti, che sta molto meglio e rientrerà la settimana prossima, Pari per scelte tecniche e Montanari perché è stato indisponibile in settimana e abbiamo deciso di non convocarlo”.

Si va a Vicenza. Che settimana è stata? “Noi domenica abbiamo giocato con una squadra forte, che gioca a calcio. Vorremmo anche noi giocare, a volte ci riusciamo, a volte no o per nostre mancanze o per bravura degli avversari. Il pareggio lo prendiamo come un ottimo risultato perché colto con una squadra forte. È chiaro che quando prendi il gol del pareggio a 20 minuti dalla fine ci rimani male. Noi abbiamo lavorato sulle cose buone. Non mi è piaciuta la squadra sull’atteggiamento subito dopo il pareggio: avremmo potuto prendere un gol e perdere la partita. Fino al 60′ avevamo gestito noi la partita, non ce lo possiamo permettere. Domani abbiamo una partita difficile, per organico ancora di più, avranno un pubblico importante perché da quello che leggo hanno 7mila abbonati. Giocare in uno stadio così, con una squadra di quel blasone e con tanta gente allo stadio deve essere soltanto una carica in più. Credo che il Rimini non sia più considerato come a inizio campionato, quindi ci terranno in considerazione. La squadra è stata brava e attenta a fare quello che doveva fare. Oggi dopo tre partite tutti si complimentano perché è una squadra tosta che cerca di imporre fino a quando è possibile e gli avversari ci terranno in considerazione”.

Come sopperire al differente livello tecnico? “La cosa importante è avere voglia di fare. Perché se andiamo a vedere sulla carta il valore del Sudtirol e del Feralpi loro sulla carta erano favoriti, ma con altre cose, come la grinta e la voglia di giocare a calcio, ce la siamo giocata. Noi non abbiamo timore di nessuno. Se facciamo questo ce la giochiamo, il risultato lo possiamo acquisire in queste cose. Noi ce la metteremo tutta per andare a fare la nostra partita. A me non piace soccombere e non parto mai sconfitto, la squadra lo sa e ha acquisito questa mentalità. Dobbiamo fare la nostra partita, di temperamento, di voglia, di vincere i duelli e anche di essere un po’ presuntuosi in certe giocate”.

Cambierà modulo? “Noi abbiamo un sistema acquisito (3-5-2, ndr) e non lo cambiamo, questo non vuol dire che se un minuto prima della partita ci accorgiamo di certe cose lo cambiamo. Noi dobbiamo essere bravi in non possesso palla a difendere tutti. Vedo illogico cambiare in base alla situazione. Noi dobbiamo saper fare le cose anche nel nostro sistema, altrimenti mettiamo troppa confusione nella testa dei giocatori. Non è che ci dobbiamo preoccupare solo noi, anche loro. Il sistema è importante ma la cosa importante è che tutti abbiano voglia di combattere, di difendere e di attaccare. Se faccio una “.

Quali gli elementi più pericolosi del Vicenza? “Tutti e venti. In ogni ruolo hanno doppioni e quindi sono tutti giocatori di livello. Se pensiamo all’ultimo acquisto, Rigoni, che ha fatto tante partite in serie A, hanno solo due under. Hanno un allenatore d’esperienza, importante, e c’è da considerare anche questo”.

A che punto sono gli under? “Stiamo lavorando su questo, siamo a buon punto anche se l’infortunio di Arlotti ci sta rallentando. Ma noi dobbiamo rispettare le esigenze della società. Quando ci sarà la possibilità, e secondo me siamo al 90%, siamo in grado di mettere tre under in campo. Tra poco abbiamo una serie di partite per cui dovremo farlo necessariamente. Tutti avranno la loro possibilità. Io spero che ciascuno di loro la colga”.