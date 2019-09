Italia Bike Festival, oggi la conclusione

Giornata conclusiva oggi al parco Fellini di Rimini per la seconda edizione di Italian Bike Festival.

Questa mattina si svolge la Malatestiana, la prova cicloturistica che attraversa i territori della Signoria di Rimini per far ritorno all’ora di pranzo all’interno del Village di Italian Bike Festival.

Il programma di Talk Like This prevede due appuntamenti: uno dedicato alla performance e alla scelta dei materiali nel triathlon moderno e uno al mito di Marco Pantani. Per tutto il giorno continueranno invece i test e le performance del Cobra Team di BMX Freestyle e del campione di Bike Trial Paolo Patrizi.

Il programma completo.

La giornata di sabato si è conclusa con lo spettacolo dell’eEnduro International Series e dei suoi campioni.

Il bronzo Olimpico Marco Aurelio Fontana, il campione italiano 2018 Andrea Garibbo, Nicola Casadei, Asia Marcellini e Vittorio Gambirasio si sono dati battaglia insieme ai campioni di questa disciplina nell’area off road di 3500 mq allestita in Parco Fellini e aperta, durante la giornata, ai test di MTB ed eMTB.

Altro evento atteso, “uno contro tutti” tra Mario Cipollini e i suoi fan. Al termine di una lunga ed emozionante serie di domande da parte del Direttore di TuttoBici Pier Augusto Stagi. Nel corso della giornata si è parlato di bike economy, cicloturismo ed eMTB con sportivi (Damiano Cunego, Alessandro Ballan e Marco Aurelio Fontana, ospiti istituzionali, operatori del settore e giornalisti.