In auto con la cocaina. Arrestato riminese

Lo fermano in strada per un controllo e trovano la cocaina. Un riminese di 47 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina, guidati dal Luogotenente Antonio Amato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, residente a Bellaria, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia era alla guida della propria utilitaria. Sebbene i documenti di guida e circolazione fossero in regola, è da subito apparso molto agitato così i militari hanno deciso di perquisire lui e il veicolo e hanno trovato un involucro con 10 grammi di cocaina nel vano portaoggetti sotto il sedile lato passeggero.

A casa aveva ulteriori 3 involucri con 33 grammi di cocaina occultati in un borsone in camera da letto e due bilancini elettronici di precisione per il confezionamento. La sostanza stupefacente rinvenuta, del peso complessivo di 43 grammi, è stata sequestrata in attesa delle analisi di laboratorio del caso.

L’arresto è stato convalidato stamattina e l’uomo è stato condannato ad anni 2 e mesi 9 di reclusione con pena sospesa e a 12.500 euro di multa.