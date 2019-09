In attesa della MotoGP a Riccione i motori si sono scaldati con "Pulsioni"

Il Palazzo del Turismo ieri (martedì) sera è stato il palcoscenico per il primo dei due appuntamenti dedicati alla settimana del Gran Premio in programma al Misano World Circuit il prossimo week-end.

Protagonista della serata, a cui ha partecipato un pubblico fatto di tanti appassionati ma anche di molti curiosi, il libro Pulsioni, appena pubblicato dalla casa editrice Tau, raccontato dalla giovane autrice Laura D’Amico insieme a ospiti del mondo delle corse e del motociclismo che hanno cercato di rispondere alla domanda al centro del suo lavoro: perché in Romagna il fenomeno del motociclismo è così dilagante?

“Oltre alla benzina ci scorre qualcosa di più in queste vene e ieri sera ne è stata la dimostrazione – commenta Laura D’Amico -. Il passato, il presente e il futuro del motociclismo in Romagna si sono mostrati davanti all’imponente facciata del Palazzo del Turismo che ha preso vita grazie al video mapping di Federico Fusaglia riportandoci alle memorie dei circuiti cittadini che passavano a pochi metri da lì. Tutte le persone presenti hanno dimostrato che siamo storia, siamo “pulsione” che ci spinge verso nuovi traguardi. Come in un team non sono importanti i singoli ma ciò che si è in grado di costruire insieme. Ringrazio Tau Editrice per aver creduto in questo progetto fin da subito, l’assessorato al turismo del Comune di Riccione e tutti coloro che han dato vita ai capitoli del libro”.

Ad accompagnare il racconto la musica di Fadi e la suggestiva presenza sul palco della Ducati DESMOSEDICI MotoGp 2005 di Loris Capirossi e di una replica della Benelli 250 Gp di Renzo Pasolini.

Il secondo appuntamento dedicato alla MotoGp è Castello Redbull in programma al Castello degli Agolanti domenica 15 settembre a partire dalle ore 20.

Musica, performance, food&drink e uno speciale dj set di Andrea Oliva, uno dei deejay più famosi al mondo, per festeggiare piloti e fan del Gran Premio. All’interno del castello si potrà inoltre attraversare una galleria sensoriale di suoni evocativi del mondo del motociclismo, un’installazione a cura di Pulsioni in collaborazione con Garvan Acoustic e Inserire Floppino.

Un evento in collaborazione con Villa delle Rose e Samsara Beach.