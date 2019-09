Il Rimini.com è pronto alla prima di campionato: al Flaminio arriva il Baraccaluga

Si inizia a fare sul serio in casa biancorossa: dopo i primi due turni della fase a gironi della Coppa Emilia, prende vita il campionato di Serie C1 2019/2020 che vede subito i riminesi impegnati in una sfida ostica contro una squadra esperta come quella piacentina. Come spesso capita, per il Rimini.com sarà una stagione che parte sin da subito su binari ben differenti rispetto a quelli della stagione precedente, con molte facce nuove e un gruppo che deve trovare in fretta la propria forma.

Le prime due partite ufficiali dell’anno sono state molto diverse fra di loro ma, specialmente in quella di sabato scorso contro il Santa Sofia, il coach Fabio Gasperoni ha potuto trarre suggerimenti importanti per quelle che saranno le sue scelte. I più giovani hanno dimostrato di avere qualità importanti, mentre la vecchia guardia fornisce una solida base sulla quale poter impostare il lavoro di un anno intero.

In occasione della presentazione della nuova maglia, che quest’anno vestiranno congiuntamente Calcio a Cinque Rimini e Virtus Romagna, Gasperoni è stato chiaro sul reale obiettivo della sua squadra, ma non si è nemmeno nascosto davanti alla possibilità di migliorare ciò che è stato fatto l’anno scorso: «L’obiettivo principale ovviamente è quello di salvarsi prima dell’anno scorso, e perché no provare anche a toglierci qualche soddisfazione. Abbiamo rinforzato la rosa, una squadra che mi piace molto e che si sta comportando bene: i ragazzi hanno molta voglia di iniziare questo campionato, dove possiamo fare bene».

Domani al Flaminio il calcio d’inizio è alle ore 15.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio a Cinque Rimini.com