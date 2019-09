Il meteo non fa scherzi. In 40mila alla Fiera di San Michele a Santarcangelo

Complice il bel tempo, la Fiera di San Michele a Santarcangelo può festeggiare il pubblico delle grandi occasioni: si stimano oltre 40.000 visitatori fra sabato e domenica.

Come sempre, grande partecipazione alle tante iniziative dedicate agli animali ma anche per le attività proposte dall’Unità Cinofila di Soccorso della Romagna con la partecipazione di circa 80 cani. Senza dimenticare la ‘Fiera degli uccelli’.

L’edizione 2019 è stata anche la prima “plastic free” e tutto è filato liscio. Nessuna sanzione elevata a fronte dei controlli a tappeto da parte delle guardie ecozoofile di Accademia Kronos. Solo qualche diffida verbale dovuta al semplice esaurimento delle scorte di materiali biodegradabili a causa del grande afflusso di partecipanti.

“Nel complesso siamo soddisfatti della partecipazione e della collaborazione di ambulanti e commercianti a garanzia di una fiera ‘plastic free’, nonché dell’attività di controllo delle guardie ecozoofile”, afferma la vicesindaca e assessora all’Ambiente, Pamela Fussi. “Ovviamente ci sono ampi margini di miglioramento, poiché il percorso che porta alla sostenibilità ambientale è molto lungo e difficoltoso. Un percorso che, come Amministrazione comunale, continueremo a portare avanti con decisione”.

Nessun particolare disagio, rilevano gli organizzatori, neppure alla voce viabilità e parcheggi.

Particolarmente soddisfatto per il successo della fiera anche l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli: “Questa edizione di San Michele ha registrato un’affluenza record, anche grazie ad alcune proposte, in discontinuità con quelle più tradizionali, come lo spettacolo dei falconieri e la lettura dell’Inferno dantesco nelle grotte monumentali. Significativa anche la presenza delle Pro Loco di Sant’Agata Feltria e Novafeltria in piazza Ganganelli – prosegue l’assessore – segno di un percorso che deve portare alla promozione turistica della Valmarecchia”.

“Due, infine, le iniziative che assumono un valore particolare e che vanno per questo evidenziate – conclude Zangoli – le celebrazioni dei 150 anni della Società Operaia di Mutuo Soccorso e il flashmob di Agesci Santarcangelo, che ha aderito al gesto di umanità e solidarietà ‘Mio fratello muore in mare’. Queste iniziative dimostrano infatti come la nostra città non dimentichi gli altri anche in momenti di festa e di divertimento”.