Il grande Karate ha fatto tappa in Romagna l'ultima settimana di agosto

L’ultima settimana di agosto è stata intensa i praticanti di karate della FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini) e dell’I.S.I. (Istituto Shotokan Italia) che si sono ritrovati sulla costa romagnola, a Bellaria Igea Marina e Cesenatico con quattro giornate piene di incontri.

Si è iniziato lunedì 26 e martedì 27 al palazzetto di Igea Marina con la partenza del corso biennale per gli aspiranti istruttori e maestri. Il martedì sempre a Igea Marina ha avuto luogo il raduno nazionale degli arbitri e presidenti di giuria, mentre a Cesenatico si è allenata la squadra nazionale in vista dei prossimi campionati europei in autunno.

Infine il 28 e 29 agosto ha avuto luogo l’evento principale, lo stage Nazionale I.S.I. che ha visto come docenti il Maestro Hiroshi Shirai 10° dan a Bellaria con le cinture nere da 3° Dan in su, e il Maestro Carlo Fugazza 8° dan a Cesenatico con le cinture marroni e nere 1° e 2° Dan.

Mercoledì dopo l’ allenamento c’è stato un incontro con il monaco Buddhista Mitsutaka Koso che ha spiegato alcuni principi spirituali legati alle arti marziali.

Lo stage ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia, isole comprese.

Il tutto organizzato dal responsabile provinciale il Maestro Denis Pironi, cintura nera 6° dan dello Shotokan Karate Club Santarcangelo, che promuove in collaborazione con la federazione questi eventi da più di 15 anni in riviera.