Il giorno del nuovo Governo Conte. I politici locali tra sostegno e perplessità

Dopo il plebiscito dagli iscritti alla piattaforma Rousseau (quasi l’80% di favorevoli), si fa in discesa la strada per il nuovo Governo Conte sostenuto dall’inedita maggioranza M5S-PD- LEU. Nella notte il premier ha limato la lista della sua squadra nella quale il leader del Movimento Luigi Di Maio dovrebbe finire agli esteri, mentre Dario Franceschini del PD alla Difesa. A breve, dopo il tavolo finale sul programma, Conte si recherà dal presidente Mattarella a presentare la lista.

Ma la maggioranza giallo-rossa, inevitabilmente, continua a far discutere anche a livello locale.

Gli esponenti del Pd Emma Petitti e Giovanni Casadei plaudono alla scelta di Andrea Orlando, vicesegretario nazionale, di non far parte dell’esecutivo per continuare a dirigere il partito. “Sono orgogliosa delle scelte politiche e del lavoro condotto in questi anni accanto al vicesegretario nazionale del Partito Democratico.” scrive l’assessore regionale. “Lucidità, capacità di analisi e linea politica – commenta invece il consigliere comunale di Rimini – la rinascita del PD passa necessariamente da un rinnovamento di classe dirigente, la credibilità nel paese si riconquista con facce nuove capaci di dare corpo ad una nuova attenzione politica”.

“Il dato positivo della giornata è – ironizza Alessandro Belluzzi, segretario del Pd di Cattolica (città governata proprio dal M5S) – che da questa sera il 79% degli iscritti alla Piattaforma Rousseau non potrà più darmi del Pdidota”. Belluzzi sottolinea poi come la nuova maggioranza di Governo veda al suo interno anche LEU mentre +Europa si è divisa e alla fine ha prevalso il NO.

“Ora mi aspetto coerenza … anche per capire alcuni accadimenti/comportamenti locali. Buon lavoro al nuovo Governo” scrive il sindaco di Verucchio Stefania Sabba, rieletta a maggio nonostante la spaccatura proprio con il Pd comunale che l’aveva sostenuta nel 2014.

Telegrafico invece il commento della deputata della Lega Elena Raffaelli che si sofferma sull’esito del voto sulla piattaforma Russeau: “L’80% dei grillini è tornato a casa PD. Si erano solo vestiti di giallo”.