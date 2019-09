Gabicce Gradara, al via la stagione del settore giovanile

Sabato scatta il campionato di Promozione del Gabicce Gradara con la trasferta a Cupramontana contro il Moie Vallesina, ma comincia anche la stagione del settore giovanile.

La prima squadra a scendere in campo è la formazione Juniores allenata da Roberto Bartolini – una new entry come Andrea Ricci: il primo proviene dal Superga, il secondo dal Gradara – mentre nell’ultimo week end del mese di settembre esordiranno quelle Allievi e Giovanissimi, allenate rispettivamente da Alessandro Magi e Andrea Campanelli.

In tutte e tre le categorie la società ha deciso ha deciso di partecipare con rose mediamente più giovani rispetto a quelle previste per regolamento. Ad esempio, la Juniores è formata oltre che da 2001 e 2002 da calciatori della classe 2003, cioè dalla squadra Allievi della scorsa stagione. Alcuni giocatori – Andrea Magi, Lorenzo Carburi, Lorenzo Della Chiara, Mattia Granci – sono nella rosa della prima squadra e di volta in volta sarà mister Massimo Scardovi a decidere se convocarli per la partita della prima squadra o lasciarli al collega della Juniores.

L’esordio della Juniores sarà in casa, al Magi, contro l’Atletico Gallo Colbordolo (ore 15). Stesso discorso per Allievi – oltre ai 2004 ci saranno i 2005 – e Giovanissimi – tutti 2006, vale a dire la formazione Esordienti della scorsa stagione, mentre sono previsti anche i 2005 – . Tutto questo per far crescere i ragazzi in prospettiva, accelerare il processo di maturazione tecnico pur mettendo in conto qualche sconfitta in più. Del resto, l’obiettivo del club è di creare in casa più giocatori possibile per la prima squadra.

“Abbiamo iniziato con un po’ di ritardo la preparazione per motivi di lavoro dei ragazzi e dunque per l’inizio di ottobre si vedrà il vero volto della squadra – spiega il tecnico Bartolini – che sarà composta da quattro, cinque giocatori della Juniores dello scorso anno e dagli Allievi della scorsa stagione alcuni dei quali sono nella rosa della prima squadra. Il gruppo si sta cementando, stiamo cercando l’affiatamento e da parte di tutti c’è grande impegno. Non c’è l’assillo del risultato, il primo obiettivo è far maturare i giocatori nel modo migliore sotto il profilo per poter inserirli nel tempo in prima squadra”.

GLI STAFF

Questo il quadro degli staff delle altre formazioni:

Esordienti 2007/2008

Allenatore Lazzaro Gaudenzi

Aiuto allenatore Pennacchini

Pulcini 2009

Allenatore Andrea Ricci

Allenatore Filippo Fratesi

Pulcini 2010

Allenatore Marco Gaudenzi

Piccoli Amici 2011

Allenatore Matteo Lavanna

Piccoli Amici 2012

Allenatore Filippo Fratesi

Primi calci 2013-2014

Allenatore Francesco Marchetti

Aiutanti 2009-2010-2011-2012-2013-2014

Mattia Tardini

Giorgia Della Chiara

Francesco Ridolfi

Giacomo Fulvi

Antonio Oliva

Preparatore atletico

Matteo Baldini