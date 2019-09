Cattolica Calcio S.M.-Porto S. Elpidio si gioca sabato al "Mazzola"

La partita Cattolica Calcio S.M.-Porto S. Elpidio, valida per la 2a giornata del campionato di serie D girone F, si giocherà in anticipo, sabato 7 settembre alle ore 18:00, allo stadio “Mazzola” di Santarcangelo, vista l’indisponibilità del “Calbi” per i lavori di ristrutturazione dell’impianto.

Stasera (mercoledì) alle 21:00 in piazza I maggio a Cattolica la presentazione ufficiale della squadra del Cattolica Calcio S.M. La serata sarà ripresa dalle telecamere di Icaro Sport e trasmessa su Icaro TV (canale 91) domani (giovedì) alle ore 20:35.