Caserma Giulio Cesare. Il commiato degli artiglieri

C’è la data ufficiale per la dismissione della Caserma Giulio Cesare. A fine mese il reparto di stanza a Rimini lascerà la città. Il 17 settembre alle 18, all’interno della caserma si svolgerà la cerimonia di commiato del 2° gruppo del 121° Reggimento Artiglieria Controaerei.

La cerimonia in armi, avrà luogo alla presenza della Bandiera di Guerra del 121° reggimento, con la partecipazione delle autorità locali, dei gonfaloni cittadino e provinciale, dei Labari, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Banda dell’Artiglieria Controaerei dell’Esercito Italiano, di stanza in Sabaudia (LT). Il momento si concluderà con un rinfresco preparati dagli studenti delle scuole alberghiere.

Il 16 settembre, alle 21, ci sarà anche un momento cittadino nell’arena Francesca da Rimini con il concerto della Banda dell’Artiglieria Contraerei, che si esibirà in un repertorio che spazierà tra il classico e la musica leggera.

Proprio stamattina era arrivata la notizia che i militari della caserma Giulio Cesare parteciperanno ad un’iniziativa nazionale che vede coinvolti i militari dell’esercito di 27 città italiane, da Bolzano a Palermo. Venerdì 6 settembre si potrà partecipare a “Artiglieri Controaerei e cittadini: alleniamoci insieme”

L’appuntamento è alle ore 08.30 all’ingresso della caserma, in via Flaminia 66, da dove avrà inizio l’allenamento autogestito, lungo un percorso cittadino, attraverso i vari parchi della città, fino al piazzale Boscovich. Previsto un punto di ristoro e garantita l’assistenza sanitaria con personale militare lungo il tragitto. Per venire incontro ad ogni grado di allenamento sono stati organizzati due circuiti cittadini di distanza variabile di 5 e 10 Km.