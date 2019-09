Carpi-Rimini 2-1: le pagelle di Nicola Strazzacapa

SCOTTI 6. Si supera d’istinto sul sinistro di Ligi lasciato colpevolmente solo sulla punizione di Carta, ma non può nulla sul tap in di Vano (si è aggiustato il pallone con un braccio?). Stesso refrain, purtroppo, dopo neanche dieci minuti: un gran riflesso di piede per respingere il tiro dal limite di Carta reso ancor più insidioso da una deviazione e comodo piatto di Maurizi a porta vuota. Poi non deve più intervenire e ringrazia un paio di volte il suo palo. Scotti c’è, direbbe Guido Meda. Almeno lui…

PICASCIA 5.5. Là dietro nessuno pare commettere veri errori, ma i due gol arrivano da due ribattute del portiere raccolte in solitaria e ci si aggiungono anche due legni… Sfortunato!

SCAPPI 5.5. Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, anche se con un paio di buone chiusure cancella la sciocchezza del recupero di Vicenza. In rialzo!

NAVA 5.5. Idem. Niente di eclatante, nel male e neppure nel bene.

ARLOTTI 6. Inizia tarantolato e in due minuti tenta il tiro al volo di destro e spara col sinistro la prima conclusione della gara dopo aver recuperato palla dietro con una bella diagonale. Continua a correre a perdifiato per tutti i novanta e più minuti ed è una delle poche note liete anche in fascia. Generoso!

CANDIDO 5. Una frazione di continua sofferenza, impreziosita da un unico lampo sulla fascia destra chiuso da un cross sciabattato. Giornataccia!

PALMA 5.5. Fa una fatica dannata a prendere in mano il timone, probabilmente anche a causa della mancanza di qualche riferimento usuale. Appena può mette ordine, ma quasi con il lanternino. Luci e ombre!

VAN RANSBEECK 6. È sempre in movimento e i suoi scambi con Silvestro creano grattacapi ogni volta alla difesa di casa. Il suo lo fa sempre anche nelle gare meno brillanti. Moto perpetuo!

SILVESTRO 6.5. Personalità e gamba non gli mancano di certo, in Emilia ci infila anche il primo gol in biancorosso con un gran inserimento e un sinistro di freddezza dopo l’uno-due con Van Ransbeeck. La catena sinistra fra i due è la cosa migliore dei primi 45 minuti, i soli che Cioffi gli concede. Peccato!

VENTOLA 5.5. Mezzora per ambientarsi poi qualche spunto discreto, ma un esordio da titolare davvero troppo tenero. Si rifarà.

GERARDI 5.5. Qualche giocata da attaccante vero e un bel colpo di testa sul gong della prima frazione e una conclusione coraggiosa nella ripresa, ma la parola contagocce è quasi un eufemismo per indicare i palloni giocabili ricevuti. Isolato!

1’ st ZAMPARO 5.5. Si danna come sempre l’anima e si prende anche un giallo per simulazione ma gioca il tempo sbagliato, quello senza ritmi e azioni positive. Sfortunato!

1’ st OLIANA 6. Alterna cose giuste a qualche imperfezione, quasi inevitabile su quel campo e in questa partita. Sufficienza di benvenuto!

1’ st LIONETTI 6. Dimostra nuovamente di poter starci randellando quanto basta e offre una alternativa in fatto di under anche in mezzo al campo. Sufficienza di incoraggiamento come sopra.

24’ st BELLANTE 5. Si sperava nella sua scossa, si incarta in un contropiede pericoloso e si prende un cartellino rosso di grande ingenuità.

38’ st PETROVIC sv.

CIOFFI 5.5. Rivoluziona completamente il suo Rimini e, causa piccolo guaio della vigilia a capitan Ferrani e “neccessità” dei tre under, regala l’esordio da titolari in campionato a Picascia, Arlotti e Ventola. La squadra risponde con un avvio arrembante, paga dazio a cinque minuti di scompenso collettivo e resta in partita fino al 90’ per un’ora con merito e nell’ultima mezzora di assoluta confusione con un pizzico di fortuna. Il secondo ko consecutivo arriva nella seconda gara in cui paiono mancare le coordinate del tris d’avvio. E la trasfertite continua…