Cade ascensore, feriti in palazzina a Riccione

Poco dopo le 13 in una palazzina di Via Monteverdi a Riccione (traversa di viale Tasso) un ascensore è precipitato per cause in corso di accertamento.

Secondo le prime informazioni riportate dall’Ansa, all’interno c’erano quattro donne delle pulizie che avevano appena terminato il turno di lavoro nello stabile, affittato a turisti. Tre di loro sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave, riportando lesioni alle gambe.

L’ascensore è precipitato improvvisamente verso il basso, forse a causa di un calo di tensione, poi il sistema di frenata automatico l’ha arrestato al piano terra.