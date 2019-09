Approvato bilancio consolidato. Tosi: da vendita azioni Hera risorse per il Porto

Il consiglio comunale di Riccione ha approvato il Bilancio consolidato 2018 e il rinnovo per 5 anni della convenzione associata con il Comune di Montefiore Conca per le funzioni del Segretario Comunale. Molto rapida la seduta, che si è chiusa in meno di un’ora e mezza.

Per quanto riguarda il bilancio consolidato, chiuso con un risultato di 6.708.615 euro al netto delle imposte, l’assessore Santi ha evidenziato l’aumento dei ricavi di Geat e l’ottima performance di New Palariccione. Qualche precisazione è arrivata dal sindaco sul tema delle partecipate. Il comune conferma la volontà di procedere rapidamente alla dismissione delle quote Amir, Start Romagna e PMR. “Non si può essere controllori e controllati” – ha ricordato Renata Tosi, precisando invece la volontà di restare all’interno di Agenzia Mobilità. “Non è detto che Start debba svolgere il servizio del trasporto pubblico – ha detto – si deve andare a bando e invece assistiamo ogni anno ad una proroga dell’affidamento. Questo perché tutti i soci Amr sono anche soci Start.” Il sindaco ha parlato anche di Acer. Il comune infatti già da quest’anno ha affidato la gestione dell’edilizia residenziale pubblica a Geat e l’intenzione è di mettere quindi in dismissione le quote Acer. “Ma solo quando ci restituirà i depositi cauzionali” ha detto. Sollecitata dall’intervento del consigliere del M5S Andrea Delbianco, la Tosi ha anche spiegato che l’amministrazione è intenzionata ad utilizzare le risorse ricavate dalla vendita delle azioni Hera per la riqualificazione del Porto. “Stiamo però valutando – ha detto – il momento migliore per liquidarle. Comunque saranno vincolate per quell’intervento”. “Il progetto – ha proseguito – è già stato abbozzato dall’architetto Franchini e nel prossimo autunno cercheremo il contributo di tutta la città e in primis di chi vive l’area del porto. Ma non si parlerà solo di disegni e progetti, dovranno esserci anche le risorse”.

Intanto la prossima settimana ci sarà un incontro con le categorie sul Natale. Per il programma degli appuntamenti, che si svolgeranno da metà/fine novembre fino a età gennaio, ci sarà da aspettare ancora un po’. Lo ha spiegato l’assessore al turismo Caldari rispondendo ad una interrogazione del consigliere Delbianco.