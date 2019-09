Alla guida ubriache: 8 patenti ritirate a giovanissime under 25

Tredici patenti ritirate nel fine settimana dalla polizia locale di Rimini. Otto di queste a donne tra i 19 e i 25 anni. E’ invece di un uomo il tasso alcolemico più alto registrato: ben 2,20 g/l, quattro volte superiore al limite consentito. In questi casi per l’automobilista, oltre alla pesante sanzione amministrativa e alla sospensione della patente, scatta anche la confisca del veicolo. Due, un ragazzo e una ragazza entrambi di 19 anni, i neopatentati fermati alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche. In questi casi le pene, già severe, vengono ulteriormente inasprite.

Dall’inizio del 2019 sono stati circa duemila i controlli della polizia locale con oltre 150 sanzioni elevate. Numeri che consentono di abbozzare già alcune considerazioni. Quello della guida sotto l’effetto di alcol è, purtroppo, un fenomeno trasversale per genere ed età dei soggetti sanzionati, ma si segnala la tendenza dei giovanissimi ad un consumo irresponsabile. Ed è un trend, dati alla mano, che negli ultimi anni non risparmia le giovani donne.

“Già nella prima parte dell’anno abbiamo quasi raddoppiato il numero dei controlli mirati appositamente a contrastare la guida in stato di ebbrezza – commenta l’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad – Nonostante il fenomeno coinvolga giovani e meno giovani, di qualsiasi professione e categoria, l’esito dei servizi da parte della Polizia Locale ci conferma come sia necessario potenziare l’attività di prevenzione e contrasto rivolta soprattutto agli under 25, ai ragazzi e alle ragazze che hanno poca esperienza alla guida e che tendono a sottovalutare i rischi che si incorrono mettendosi al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere. L’abuso di alcol, in particolare ma non solo tra i più giovani, è un tema sociale, che va affrontato attraverso la formazione e continuando a mantenere intenso il presidio sulle strade.”

Alcuni dettagli. L’amministrazione ricorda che il conducente di un veicolo non deve superare lo 0,5 g/l di tasso alcolemico (scende a zero oltre che per i neopatentati, anche per alcune categorie come i conducenti professionali). Le pene partono dalla sospensione della patente, 10 punti di decurtazione con l’aggiunta di una sanzione amministrativa, che raddoppia in caso di incidente stradale, per coloro sorpresi alla guida con un tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l. Diventa penale per chi registra un tasso tra lo 0,8 e l’ 1,5 gl è previsto anche il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca se il conducente è alla guida di un ciclomotore o motociclo. Pene destinate a crescere se il tasso registrato supera 1,5 g/l.