Albergatore Pro RBR-Pallacanestro Senigallia 77-69 (parziali 24-8, 11-23, 27-16, 15-22)

Quando si vince va bene, anche chiudendo un occhio ed in certi casi entrambi, è la prima e la prendiamo così.

Alla prima uscita si perdona quasi tutto (Bernardi invece no e non ha torto) contro Senigallia orfana di Giacomo Gurini aggrappata ad un eccellente Matteo Caroli in una partita dai molti volti abbiamo storto il naso più volte, ma dopo 14 giorni dal raduno e 25 dalla prima ufficiale c’è margine per recuperare e farsi perdonare.

Come lo scorso anno Rimini vince se corre ed aggredisce l’avversario in 3/4 di campo. Lo ha fatto nei quarti dispari trascinata dai fratelli Bedetti, che sono già in modalità campionato, e s’è vista la differenza. Peccato che in questo periodo la fatica arrivi presto e si faccia sentire. Da dimenticare i primi sette minuti del secondo quarto con zero punti mentre Matteo Caroli quasi da solo teneva a galla i suoi.

Rilevanti e confortanti le prove di Tommaso Rinaldi e Giorgio Broglia, buoni segnali di Matteo Ambrosin, il cui rendimento sarà determinante per aspirare a risultati di rilievo. Un po’ meno gli altri: Moffa, Ramilli, Bianchi e Vandi hanno avuto un andamento altalenante. Rivali, indietro di preparazione per guai fisici, è stato tenuto in naftalina così come Pesaresi, che ci ha regalato un paio di triple utili alla causa in una giornata dalle polveri molto bagnate e poco altro.

Quarti pari a favore degli avversari con Rimini a ritmi lenti ci hanno fatto temere il peggio sul finale ma la stoffa fina di Tommi Rinaldi ha messo le cose a posto. Sarebbe andata ancora meglio se Matteo Ambrosin avesse chiuso con una schiacciata l’ultima ottima palla ricevuta. Non ci hanno ancor presentato ma quando avremo più confidenza non mancherò di sollecitarlo a dovere.

Niente pagelle per ora, ma fratelli Bedetti e Moffa in doppia cifra con Rinaldi e Broglia vicinissimo sono un bel viatico. Sarà un bel vedere seguendo questi ragazzi e potrete farlo tornando sabato 7 settembre al PalaSGR di Santarcangelo per la prima delle due amichevoli contro i Tigers Cesena, avversario decisamente forte, ostile e complicato. Palla a due alle 18:00 con ingresso gratuito.

Daniele Bacchi