A Misano in Moto3 una vittoria speciale nel segno del Sic

Dopo una gara combattuta fino all’ultimo in Moto3 a Misano prima vittoria, e vittoria speciale, per Tatsuki Suzuki, giapponese trapiantato in Romagna: il pilota del team Sic58 sul circuito intitolato proprio a Marco Simoncelli. Per lui è la prima vittoria. Sul podio anche John McPhee e Tony Arbolino.

Il leader del Mondiale, Lorenzo Dalla Porta, ha chiuso all’ottavo posto dopo avere ricevuto una penalizzazione. Una grandissima gioia per Paolo Simoncelli, salito sul podio durante la premiazione.