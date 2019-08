Verucchio Calici in Vino Veritas. Due giorni di degustazioni

“Verucchio Calici in Vino Veritas” è il nuovo volto, tutto verucchiese, che l’Associazione Pro Loco Verucchio, in collaborazione con i numerosi volontari e con il supporto dell’Amministrazione Comunale, ha voluto conferire alla tradizionale serata di “Calici di Stelle”.

Lo scenario è sempre quello del centro storico di Verucchio, nel quale la tradizione di uno degli eventi più importanti dell’estate (giunto all’ottava edizione) si accompagna a frizzanti novità.

Appuntamento venerdì 16 e sabato 17 agosto: dalla Rocca Malatestiana e dai tanti balconi naturali del paese, si potrà ammirare un panorama vastissimo e degustare i migliori vini delle cantine del territorio romagnolo e italiano (26 i produttori presenti, in aumento rispetto alle precedenti edizioni). Per farlo è necessario acquistare alle casse il calice con la tasca e 5 coupon inclusi, al prezzo di 10 euro. “Verucchio Calici in Vino Veritas” offre ai visitatori anche musica dal vivo e stand gastronomici: piazza della Collegiata diventa un gustoso angolo “street food” con formaggi, salumi, spianate, piadine, porchetta e pesce al cartoccio, tutto rigorosamente “made in Verucchio” (10 i produttori presenti).

La monumentale Rocca Malatestiana sventolerà “le drapeau blue, blanc e rouge” ospitando (dopo Argentina e Spagna) la Francia con la sua musica e i suoi vini. “Les voyageurs” saranno avvolti dalle “bulles francaises” presentate dall’Associazone Tamada’ – Vino in Circolo, cui faranno da cornice le frizzanti note, tutte francesi di Silvia Dolores & Jazz Devin.

Il Museo Civico Archeologico sarà aperto al pubblico con possibilità di visite guidate. La novità di quest’anno la presenza della Puglia. Ci saranno vini del Salento e piatti preparati dallo chef Giuseppe Gasperoni dell’Osteria del Povero Diavolo di Poggio Torriana, che per l’occasione ha elaborato un percorso degustazione. L’appuntamento è su prenotazione: la cornice – il Chiostro del Monastero Agostiniano – è meravigliosa e i posti limitati. Info e prenotazioni: 334 3430045.

Sette i palchi all’aperto con concerti, sempre gratuiti, di 14 tra formazioni e band con generi musicali dal pop alla musica anni ’20 e ’30 al funk al jazz di Silvia Dolores & Jazz Divi e Sara Jane Duo, dalle atmosfere di Diamond Dogs (Marches – Righini) fino al rock dei Tacabanda ( Ligabue Tribute Band) e dei Guardrails.

Note e ritmi come intonato accompagnamento alle bollicine delle cantine vinicole partecipanti, con la novità de l Dj Set Funk & Soul di Daniele Sapigni Vinyl Player sul Piazzale dell’Ex Macello.

Grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato locali, è disponibile un servizio navetta, in entrambe le serate con partenza da Villa Verucchio e arrivo a Verucchio, in via Brizzi, al fine di favorire la viabilità comoda e sicura. Servizio continuato dalle 19.30 alle 00.30 alla modica cifra di 1,00 euro a corsa.