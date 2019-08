Umberto Calcagno vince sui campi di casa il trofeo "Gelateria 3 Bis"

Una finale un po’ a sorpresa, caratterizzata dal ritiro per impegni personali di un giocatore, non rovina la splendida marcia vincente di Umberto Calcagno che vince il torneo nazionale di 4a categoria del Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Gelateria 3 Bis”.

È una vera e propria classica del circuito estivo, l’ex Torneo Settebello, che anche quest’anno ha riscosso una notevole partecipazione con più di 100 iscritti. L’ex giocatore del Rimini, attuale vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori (Aic), ha trionfato sui campi di casa.

Classifica 4.2, Calcagno non era inserito tra le teste di serie, ma si è fatto largo battendo nei quarti Nicolò Balducci (4.1) per 6-3, 6-3, in semifinale l’altro 4.1 Roberto Casadei (Ct Casalboni) per 6-1, 6-2, mentre in finale ha beneficiato del forfait del 4.1 marchigiano Edoardo Borgogelli (Ct Fano), testa di serie n.15, impossibilitato a giocare per altri impegni.

Come detto notevole il bilancio del torneo del Ct Cicconetti, diretto in cabina di regia da Roberto Raffaelli.